Se agudiza conflicto en la Federal 1

Tras meses de conflicto interno entre padres de familia, este viernes ingresó a la Escuela Secundaria Federal Constitución Federal 1, su director Soel Ayala Cañedo, aunque trabajadores de la institución cerraron con candados los accesos a las oficinas.

Por un lado padres de familia, respaldaron la decisión de las autoridades educativas por la ratificación en el cargo, mientras que otro grupo lo rechazó y colocó mantas en la entrada de la escuela en las que rechazan el nombramiento y pedir una investigación por presunto desvío de recursos en el que se involucra a Ayala Cañedo.

Este, luego de ingresar al plantel, convocó a través de los medios de comunicación al personal docente y administrativo, así como a los padres de familia, a establecer mesas de diálogo para solucionar todos los problemas al interior de la institución y no seguir afectando la educación de cientos de alumnos de los turnos matutino y vespertino.

“Estoy entrando sin violencia y los convoco a que nos reunamos para trabajar, y lo más principal, defender el interés superior a la niñez a la educación”, dijo.

Reconoció la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, para solucionar el conflicto y aclaró que las imputaciones que se le hacen sobre un presunto desvío de recursos de esa escuela ya fueron aclarados.

El nombramiento como director de la escuela lo tiene desde el año pasado, aunque trabajadores y padres de familia no están de acuerdo con el mismo.

Lorenza Reyes, respaldó la designación de Ayala Cañedo y dijo que la mayoría de los padres de familia están de acuerdo con el nombramiento, aunque hay quienes se oponen.

Asimismo, dijo que en los últimos meses se han presentado quejas de maltratos a niños y por ese motivo, ya existen denuncias ante las instancias de derechos humanos.

Sin embargo, otros padres de familia rechazaron lo que consideran una imposición por parte del jefe del Departamento de Escuelas Secundarias Generales, Héctor Manuel Martínez Cruz y exigieron que se investiguen los desvíos de recursos de Ayala Cañedo.