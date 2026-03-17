Se amparan migrantes; quieren salir de Chiapas

Entre 60 y 70 mil migrantes de diversas nacionalidades permanecen varados en Tapachula, muchos desde hace meses y cientos deportados de Estados Unidos, que exigen atención de las autoridades para que puedan ir a otros lugares en donde puedan contar con mejores oportunidades, en virtud a que aquí no hay trabajo ni para los mexicanos, sostuvo el director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis García Villagrán.

Mencionó que ante la problemática que enfrentan los extranjeros deportados a la frontera sur de México por parte del gobierno de Donald Trump, en una franca violación a la ley, será este martes cuando presenten un amparo ante los juzgados federales, para pedir que tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) como el Instituto Nacional de Migración (INM), den una solución.

Panorama

Y es que mencionó que de acuerdo con la ley, estos tienen derecho a obtener una visa por razones humanitarias que les permita salir de Chiapas e ir a otros estados del país.

“La mayoría se encuentra en el limbo migratorio y no hay respuesta de ninguna de las instituciones. Ellos no quieren permanecer aquí, porque no hay trabajo y su misma situación se deteriora, en virtud a que tampoco los niños tienen acceso suficiente a los servicios de salud y educación”, sostuvo.

García Villagrán anunció que los días 25 y 26 de marzo se realizará el “Viacrucis Migrante”, para visibilizar la problemática que enfrentan los extranjeros que no pueden abandonar esta región por la falta de un documento jurídico de estancia legal.