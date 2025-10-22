Se analizarán tramos prioritarios a reconstruir

Próximamente comenzarán reuniones por región con presidentes municipales para analizar tramos y puentes prioritarios para su rehabilitación y mantenimiento, así lo confirmó el director de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales.

Explicó que la intención es mejorar la infraestructura carretera, obras que forman parte del plan de reconstrucción de los principales caminos de Chiapas y que han sido establecidos por el actual gobierno.

DVe manera reciente la comisión informó sobre la rehabilitación del camino Ángel Albino Corzo- Siltepec y tramos aislados, obras que forman parte del programa “Carreteras Vivas”, que conectará más de 11 mil habitantes.

Vías

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar precisó en la localidad San Nicolás Plan de Ayutla, municipio de Montecristo de Guerrero, que la rehabilitación de 10 kilómetros de camino contempla una inversión cercana a los 15 millones de pesos (mdp).

Las autoridades mencionaron que se tomó nota del camino Algolborón, una vía principal de esta región que sirve para trasladar cosechas de café, actividad agrícola importante para esta zona, así como la atención a un puente carretero afectado.

Ulvi Roblero Gómez, beneficiaria y habitante de la zona, agradeció que se haya tomado en cuenta la rehabilitación del camino, así como los apoyos sociales otorgados para las personas.

Mientras que la alcaldesa de Montecristo de Guerrero María Aurora Santéliz Sánchez agradeció el apoyo brindado a los habitantes y enfatizó que en ese municipio la tranquilidad y armonía son aspectos que han prevalecido.