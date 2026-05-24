La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, afirmó que en Chiapas se aplica la política de “Cero Corrupción”, tras el desafuero de la presidenta municipal de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu, así como a la síndica y regidores del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, ambos por actos de corrupción.

En entrevista, la legisladora explicó que el Congreso recibió dos oficios de la Fiscalía General del Estado (FGE) notificando órdenes de aprehensión en contra de estos funcionarios. “De acuerdo a la ley y a la notificación que nos envía fiscalía, el Congreso del Estado no puede dejar sin estas posiciones a los ayuntamientos”, señaló.

Nuevos nombramientos

Por ello, en uso de sus facultades, el pleno nombró a una nueva presidenta municipal para Jiquipilas y a dos regidoras para Ocozocoautla. “El objetivo de todo esto es garantizar la gobernabilidad de los municipios”, afirmó Gómez Mendoza.

La diputada subrayó que la línea del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es “Cero Corrupción” y que no se está encubriendo a nadie. “Aquí no se está siendo cómplice de situaciones que suceden en algunos municipios; se está actuando conforme a la ley”, enfatizó.

Consultada sobre las declaraciones del diputado Mario Guillén respecto a blindar las elecciones para evitar incidencias del crimen organizado, la presidenta de la Mesa Directiva señaló que en Morena ya se trabaja en procesos de selección de candidatos con evaluaciones de confiabilidad a cargo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). “Las personas que estén en estos cargos deben ser verdaderamente honorables”, dijo.

Paridad

Además, adelantó que se impulsa una reforma en materia de paridad para que más mujeres accedan a presidencias municipales y cargos de toma de decisiones.

Finalmente, Gómez Mendoza destacó la coordinación entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ejemplificando con la actuación del fiscal ante la difusión de videos donde se observaban actos de tortura por parte de oficiales. “La respuesta fue contundente, bajo la instrucción del gobernador. Nadie está por encima de la ley”, sentenció.

“El trabajo conjunto entre los tres poderes es una colaboración para la prosperidad compartida de todas y todos los chiapanecos”, concluyó.