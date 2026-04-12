Se aplicará IA en la salud de Chiapas

La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la medicina de Chiapas podría cambiar el paradigma de atención en la salud, toda vez que especialistas podrían atender a distancia a pacientes en espacios remotos, explicó el titular de la Secretaría de Salud (SSA) en Chiapas, Omar Gómez Cruz.

“Esta supervisión remota y al diagnóstico por imagen, entre otras utilidades, representa la oportunidad de un cambio trascendental, aunque existen retos como el acceso a estudios que aún se tiene que resolver”, dijo el funcionario estatal.

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Agregó que Chiapas se encuentra en la ruta correcta, con el impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien está coordinando la mejora, rehabilitación y creación de más y mejor infraestructura en Chiapas.

Explicó que recientemente, el coordinador de Proyectos de Tecnologías de la Información de la Dirección de Atención Médica, Saúl Díaz Torres, participó en el Taller sobre Inteligencia Artificial (IA) en la atención médica inteligente: infraestructura de telemedicina y análisis de los beneficios de la IA, realizado en Taiwán.

Este evento académico de alto nivel, que reunió a líderes, especialistas y representantes gubernamentales de distintos países, tuvo como eje central la transformación de los sistemas de salud a través de la innovación, la IA y la colaboración global.

Dijo que para Chiapas, representa la oportunidad de seguir impulsando iniciativas como plataformas de telemedicina y sistemas de información que permitan una mejor atención, prevención y gestión de recursos.

Agradecieron el respaldo de la representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, Violeta Shao-Hui Hsu, así como del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán, por hacer posible este intercambio de conocimiento y colaboración.