Se apunta Congreso para reducirse los salarios

El Congreso de Chiapas está en listo para encabezar el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, bajando los salarios de los diputados en todo el país, dijo la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza.

Primero, la legisladora aclaró que contrario a lo que alguna información nacional manejó, los legisladores de Chiapas no tiene salarios por encima de la media nacional, por contrario las dietas de los políticos locales son de los salarios más bajos de México.

“Chiapas es de los estados con menores salarios para los diputados, el ingreso de un legislador local es de 50 mil pesos, con prestaciones varias alcanzan los 69 mil pesos, como dieta total”, dijo.

Esto, explicó, contrasta con los ingresos de diputados de otras entidades que ingresan hasta un millón de pesos mensuales.

La legisladora agregó que es importante aclarar esta información que se había manejado de manera imprecisa a nivel nacional, señalando excesos en Chiapas.

En este contexto, expuso que las y los diputados de la Legislatura local están listos para atender el llamado Plan B de la iniciativa de la reforma electoral que no alcanzó consenso.

De esta manera los congresos estatales de los estados deberán atender el llamado y barajar los salarios que se elevaron a niveles desproporcionados durante el periodo de gobierno neoliberal

Contrapeso

Es pertinente mencionar que a nivel nacional se había manejado información respecto que, mientras que Chiapas se mantiene como la entidad con los índices de pobreza extrema más altos de México, el Congreso del Estado operaba con una realidad económica desbordada.

A nivel nacional se señaló que el Congreso local tendría un presupuesto asignado de 586 millones 103 mil pesos para el ejercicio 2026 y que los salarios de los diputados eran de los más altos a nivel nacional.