Se atenderán a casi 2 mil docentes con pagos rezagados

Alrededor de mil 800 maestros y profesoras del orden federal fueron atendidos debido al tema de sus pagos rezagados, a fin de dignificar el trabajo que realizan y para darle legalidad a sus labores de enseñanza.

En ese contexto, la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), que dirige Alfredo Ramírez Guzmán, informó que se están atendiendo demandas añejas con el magisterio federal.

Con estas acciones se verán beneficiados mil 851 maestras y maestros del programa 3W. A la atención se suma otro concepto relacionado con 400 docentes a los que se descontó de manera indebida en administraciones pasadas.

“Estas acciones se enmarcan en una política pública de carácter humanista, que prioriza la legalidad, la dignificación del trabajo docente y el respeto pleno a los derechos laborales”, remarcó la Subsecretaría.

Esto significa una atención a los rezagos que estuvieron en los últimos años, situación que será de beneficio para la economía del sector magisterial.

Transparencia

La SEF remarcó que la actual administración estatal ha sido respetuosa del magisterio federal y ha avanzado de forma responsable en la atención de los temas pendientes, particularmente en los procesos de cadenas de cambio, los cuales se han abordado mediante el diálogo institucional.

La transparencia y la construcción de acuerdos, se informó, forman parte de la actual política pública para atender las demandas de maestras y maestros del sector federalizado.

Ramírez Guzmán informó de las rutas establecidas para darle solución a un tema que dignifica el trabajo del magisterio.