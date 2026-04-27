Se atienden de manera puntual casos de violencia

En el marco de los crecientes casos de violencia contra las mujeres en la entidad, la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, destacó las acciones que se están tomando desde el gobierno estatal y federal para atender esta problemática.

Sobre el caso de la joven Beany, cuya muerte violenta conmocionó al estado, la legisladora aseguró que las autoridades ya tienen avances significativos en la investigación.

“Las autoridades están trabajando. El fiscal ya se reunió con los familiares y han dado fiel seguimiento. Ya tienen identificado al responsable de la muerte de la joven estudiante y saben que esa persona salió fuera del estado. Considero que están actuando de manera adecuada, han dado pronta respuesta”, declaró.

Ante la pregunta sobre si es momento de voltear a ver también la salud mental, dado que no disminuyen los feminicidios y los ataques violentos en contra de las mujeres —como el reciente caso de una chica que fue mutilada de las manos—, Gómez Mendoza reconoció la gravedad de la situación, pero destacó los esfuerzos desde el ámbito legislativo y ejecutivo.

Recordó que la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en marcha un programa de brigadas conformadas por mujeres para llevar información sobre derechos a los hogares del país.

“Fue un arranque que dio nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. En Chiapas se han hecho cosas espectaculares”, afirmó.

La diputada subrayó que ya no son solo 52 centros de justicia para mujeres libres de violencia, sino que, gracias a una iniciativa del gobernador, se han autorizado más de 100 centros en el estado. “Tanto las autoridades, el Congreso local y nuestro Gobierno del Estado están generando políticas públicas”, aseguró.

No obstante, llamó a las familias a fortalecer sus bases y lazos de prevención. “Que las familias fortalezcan sus bases, que nos informemos, que sepamos nuestros derechos y que jamás veamos en la violencia algo común. Como dice Alina, que sea algo cotidiano no significa que sea lo correcto. La violencia no está permitida”, enfatizó.

En cuanto a los ajustes legales para garantizar una respuesta más ágil de la fiscalía y los ministerios públicos ante las denuncias, la presidenta del Congreso adelantó que se trabaja en una ley general de violencia contra las mujeres.

“La ley general aún no está presentada, pero la presidenta Sheinbaum ya ha mencionado en qué tenor va esa ley. Sabemos que los lapsos de prontitud en las respuestas de las fiscalías suelen ser el gran problema en muchos estados. Después de que se legisle esta ley general, creo que va a dar un muy buen resultado”, concluyó.