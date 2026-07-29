Se busca tener polo industrial para fin de año

Chiapas busca tener listo el Polo de Desarrollo de Llano San Juan antes de que concluya el año, así lo informó el secretario de Economía y del Trabajo del Estado, Luis Pedrero González, tras una gira de trabajo por el centro del país.

El funcionario explicó que las reuniones sostenidas con la Secretaría de Economía federal y con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fueron clave para consolidar el proyecto, conocido a nivel nacional como el Polo de Desarrollo Tuxtla Gutiérrez.

El objetivo es que esta zona cuente con incentivos fiscales que permitan atraer inversiones directamente al centro de la entidad.

Modelo

Pedrero González señaló que el proyecto camina a buen ritmo, ya se tiene estructurado el modelo financiero, hay inversionistas interesados y la Secretaría de Economía federal está convencida del potencial de la iniciativa.

Además, Indaabin evalúa ampliar la superficie disponible, que actualmente es de 250 hectáreas, para dar cabida al primer ecoparque industrial del país.

El secretario detalló que este ecoparque se distinguirá por su enfoque sustentable, con sistemas de reaprovechamiento de agua e insumos que fomentarán la economía circular, así como una cantidad de áreas verdes muy por encima de lo que marca la normativa.

“Desde que tú entras vas a ver áreas verdes. Vamos a dejar muchísimo más de lo que marca la norma para que se vea como que es un parque que está en Chiapas, es un parque hecho en Chiapas”, expresó.

Si bien no se pueden adelantar nombres debido a contratos de confidencialidad, el funcionario mencionó que hay al menos cuatro empresas listas para iniciar operaciones una vez que el parque esté habilitado, lo que podría ocurrir a principios del próximo año.

Asimismo, destacó el creciente interés inversionista en las zonas de Berriozábal, Ocozocoautla y Tuxtla, sin dejar de lado el movimiento natural en Tapachula y el nuevo polo que se desarrolla en la región de Arriaga-Tonalá.