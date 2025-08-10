Se capacitan en prevención de lavado de dinero

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Chiapas, llevó a cabo la conferencia “10 realidades que el empresario de la construcción debería saber sobre la prevención del lavado de dinero en México”, expuesta por el presidente de la World Compliance Association, Carlos Alberto Pérez Macías.

Bienvenida

En su mensaje de bienvenida, el presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, agradeció la asistencia de las y los afiliados a este organismo, destacando su interés y compromiso para mantenerse informados sobre el cumplimiento normativo y la importancia de implementar buenas prácticas empresariales. Al término de la conferencia, la vicepresidenta de Obras Públicas del Comité Directivo, Teresa Marina Gómez Flores Zebadúa, realizó la entrega de un reconocimiento al especialista Carlos Alberto Pérez Macías.

En este encuentro, también se contó con la participación del Néstor Gabriel López, Vicepresidente de Comités de la World Compliance Association, Capítulo México.

Coloquio legislativo

En este escenario participativo de los constructores con los diferentes sectores, Tamayo Carboney dio a conocer que asistió al Coloquio Legislativo “Políticas Públicas para el Hábitat: Desarrollo Urbano y Sustentabilidad”, organizado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, que preside la diputada Alejandra Gómez Mendoza.

Estuvo acompañado en este evento del Vicepresidente de Salud del Comité Directivo, Humberto Atila Damas Damas y de la presidenta del Comité de Damas de CMIC Chiapas, María de la Paz Vázquez Zebadúa, el líder de los empresarios formales de la construcción en la entidad.