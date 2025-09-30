Se compromete ERA con el desarrollo e impulso de Teopisca

Durante una gira de trabajo por Teopisca, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impulsó acciones en materia educativa, de salud e infraestructura social, subrayando que su administración implementará proyectos prioritarios para fortalecer el bienestar y el desarrollo integral de este municipio y la región.

Acompañado de Sofía Espinoza Abarca, inauguró espacios en la secundaria José Antonio Gutiérrez con una inversión de 2.5 millones de pesos, en beneficio de 225 estudiantes; y supervisó la construcción de infraestructura en el Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 24, con más de 2.1 millones de pesos destinados a favorecer a 528 alumnas y alumnos.

Becas

Asimismo, entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización, destacando que se trabaja intensamente para sacar a Chiapas del rezago en esa materia. “A la ignorancia la vamos a acabar con conocimiento. La oscuridad se acaba con luz, y precisamente eso es el conocimiento, es lo que da luz a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro pensamiento”, expresó.

Posteriormente, recorrió los módulos de atención médica de la Feria de la Salud y anunció obras de electrificación en las localidades San Isidro y Nazareth. En este marco, informó que se analiza el proyecto de construcción de la primera etapa del libramiento de Teopisca, lo que mejorará la conectividad y detonará el turismo regional.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, destacó la entrega de 186 constancias a personas que concluyeron su ciclo de alfabetización dentro del programa Chiapas Puede, de un total de 2 mil 945 inscritos en el municipio. Señaló que este logro refleja la justicia educativa que impulsa el estado, al ofrecer oportunidades a quienes no pudieron asistir a la escuela en su momento.

Infraestructura

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que se ejecutan tres obras de electrificación con una inversión de más de 15 millones de pesos, beneficiando a las comunidades Nazareth, San Isidro Chichihuistán y San Antonio Sibacaj, en cumplimiento a la instrucción del gobernador de llevar servicios básicos tanto a cabeceras como a localidades.

En tanto, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, explicó que las unidades médicas móviles ofrecen atención, detección de VIH, consultas, medicamentos y módulos de prevención de embarazo en niñas y adolescentes, resaltando la importancia de trabajar con convicción y comunidad para revertir el primer lugar nacional en embarazo adolescente.

El titular del Instituto de la Infraestructura Educativa de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en Teopisca se han invertido 11.7 millones de pesos en infraestructura educativa: tres aulas en la secundaria José Antonio Gutiérrez, un aula en el Jardín de Niños Alfonso Ramírez Altamirano de Zaragoza Vieja y un módulo de sanitarios en el Jardín de Niños Manuel Velasco Suárez. Agregó que se avanza en nuevas aulas en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en el Cobach 24 y en la primaria Adolfo López Mateos de Tzajalá.

Liderazgo humanista

El alcalde Luis Alberto Valdez Díaz reconoció el liderazgo humanista del gobernador al impulsar infraestructura educativa, obras de electrificación, convoyes de salud y el programa de alfabetización, acciones que cierran la brecha de desigualdad y garantizan el derecho a la educación.

En representación de las y los beneficiarios de la beca Rosario Castellanos, Teresa Espinoza Ozuna agradeció al gobernador por fomentar la alfabetización, destacando que ahora muchas personas saben leer y escribir, evitando ser engañadas.

Por su parte, Roxana Berenice Guillén González, asesora ALFA del Cobach, celebró la visión del gobierno estatal al impulsar un programa que transforma vidas, compartiendo su experiencia al enseñar a leer y escribir a sus propios abuelitos.

Estuvieron presentes los directores generales del Cobach, Miguel Prado de los Santos, y del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), Sergio David Molina Gómez; entre otros.