Se construirán canchas para mundial social

Chiapas formará parte de los estados beneficiados con la construcción de canchas de futbol, como parte de las actividades que tiene programadas el gobierno federal en el llamado Mundial Social.

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, explicó que la convocatoria se hizo a 29 entidades federativas para sumarse a estas acciones.

La meta que se tienen a nivel nacional es que se construyan 800 canchas y 400 más se puedan rehabilitar.

Por ahora el avance que se tiene es de 265 proyectos en construcción, que abarcan 23 entidades federativas y 114 municipios ya tienen obra.

Proceso

En el mapa que se compartió en la conferencia de prensa La Mañanera, en el caso de Chiapas hay tres canchas que aparecen en el programa y están bajo el concepto de construcción.

En todo el país, los prototipos incluyen 400 canchas para rehabilitar, además de 689 para futbol cinco, así como 29 para futbol 11 y 82 más de futbol siete.

Se prevé que la entrega de las canchas comiencen a realizarse a partir del 1º de mayo. En todo el mes de marzo comenzarán los diversos trabajos.