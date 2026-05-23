Se coordinan por la seguridad alimentaria

Investigadores e investigadoras de diferentes entidades del país, incluyendo del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, participaron en el tercer Congreso Internacional de Agroecosistemas 2026, un espacio académico y científico para abordar el futuro de la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico.

La directora del Tecnológico de Tuxtla, Marissa Guadalupe Flores Aguilar, comentó que este encuentro representó una plataforma estratégica para presentar y compartir avances científicos, experiencias académicas y proyectos de vinculación territorial orientados al fortalecimiento del campo, la productividad sustentable y la formación de talento especializado en el área agroalimentaria.

Impulso

Indicó que el Congreso fue impulsado por las redes convocantes: la Red de Agricultura Sustentable, la Red de Genética y Cultura del Maíz y la Red de Conservación y Aprovechamiento de Recursos Zoogenéticos, consolidándose como un espacio dirigido a la comunidad científica, académica y estudiantil a través de plataformas digitales.

Reunión

De manera virtual, participaron los directores de los Institutos Tecnológicos de Conkal, Valle de Oaxaca y del Instituto de Estudios Superiores de Zamora. La directora destacó la importancia de fortalecer el ámbito académico como eje central de la formación profesional.

“La vértebra principal de cualquier institución educativa es lo académico y existen otras actividades que fortalecen la formación integral como las actividades deportivas, cívicas y culturales; siéntanse seguros que en la administración que estoy haciendo fortaleceré esa vértebra”.

Se desarrollaron conferencias internacionales con especialistas provenientes de Estados Unidos, Portugal, Perú y Colombia, fortaleciendo los vínculos académicos, científicos y de cooperación internacional del Tecnológico Nacional de México.