Se cubrieron de hielo en SCLC

La Ciudad de San Cristóbal de Las Casas amaneció cubierta de hielo, con una temperatura de cero grados en la periferia de la ciudad mágica.

El descenso de la temperatura se sintió desde la noche del lunes y la madrugada de este martes, quedando cubiertos los campos, vehículos y techos de las casas con una capa de hielo.

Es la tercera helada que cae en la ciudad en lo que va de este mes de diciembre, este fenómeno también se registró en la zona de Rancho Nuevo y Mitzitón, en donde el hielo dañó cultivos y hortalizas.

La helada se pudo observar en la ciudad de San Cristóbal, sobre todo en la zona del manantial María Eugenia y La Kisst, donde los campos quedaron cubiertos de hielo.

Como en otras ocasiones el frío se sintió en los municipios aledaños de la región Altos de Chiapas.

La primera caída de helada se registró el pasado 12 de noviembre, la segunda el 2 de diciembre y la de este martes. Afortunadamente sin mayores daños.