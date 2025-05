Se cumplen siete años del hallazgo de Elizabeth Elena

En mayo del 2018 y luego de tres años de desaparición, medios de comunicación de Estados Unidos informaron del hallazgo sin vida de Elizabeth Elena Laguna Salgado en el condado de Hobble Creek Canyon, Utah, Estados Unidos.

Laguna Salgado, viajo a Estados Unidos en 2015 para continuar sus estudios universitarios a través de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la cual gestionó su viaje al estado de Utah con el fin de estudiar inglés.

Búsqueda

Familiares de Elizabeth Elena han exigido a las autoridades mexicanas y estadunidenses esclarecer los hechos ocurridos con el fin de que exista justicia por su asesinato.

La policía de Provo investigó su desaparición, con la ayuda del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, Interpol y otras agencias, pero a lo largo de tres años no se encontró ninguna pista sobre el paradero de Laguna Salgado.

El reporte del hallazgo fue gracias a que un hombre quien se encontraba en una caminata en el Hobble Creek Canyon, aproximadamente a unos 25 minutos y a 14 millas dirección este de la ciudad de Provo, encontró lo que creyó ser un cadáver.

El hombre reportó lo sucedido y llamó a las autoridades quienes confirmaron por los estudios de la dentadura del cadáver, que se trataba de la joven mexicana que tenía menos de un mes en la ciudad de Provo y quien se encontraba en dicha ciudad para aprender inglés.

Movimiento

El 24 de abril de 2016, en el marco del denominado movimiento #24A se realizó una marcha en la capital del estado la cual fue encabezada por la familia de Elizabeth Laguna Salgado para exigir su aparición con vida.

La madre describió que tras el hallazgo ella no podía concebirlo en su mente, que ya no podría abrazarla, besarla o ver sus ojos.

“Ese monstruo había matado a mi hija, me la arrebato, me la quitó, de mí y de mi familia, quitó todos sueños y metas de la vida de Elizabeth Elena, ese monstruo y las personas saben, saben que está en alguna parte disfrutando su vida. Elena, tiene que haber justicia de la ley porque de la divina no se va a escapar ni escondiéndose en las piedras”, comentó la madre.