Se debe abonar a la pacificación del estado: Ochoa

A unos días de que arranque de manera formal el periodo de las campañas para cargos de elección popular a nivel federal, Willy Ochoa Gallegos, candidato al Senado de la República por parte de los partidos políticos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), informó que será importante que se abone a la pacificación de Chiapas para enfrentar un proceso electoral con seguridad para quienes defenderán una candidatura.

Dijo que no hay movimiento más fuerte que el que tienen las madres y padres de familia que, a pesar de las adversidades que enfrentan, salen a ganarse la vida con la única esperanza de regresar a casa sanos y salvos.

Willy Ochoa rechazó que lo vivido hace unos días, cuando fue seguido por un grupo de personas en uno de los recorridos que realizaba, tenga que ser una realidad en los pueblos de la entidad.

“Yo prefiero un Chiapas libre, feliz. Un estado con municipios de brazos abiertos, donde podamos ir y venir sin temor alguno”. Lo que sí se debe hacer, comentó, es visibilizar las complicaciones que hay, sobre todo porque se acercan tiempos electorales y nadie puede quedar indefenso.

Ochoa Gallegos explicó que prefiere promover a una entidad en la que las personas puedan salir a divertirse sin ningún tipo de miedo, por eso hizo un llamado para la pacificación de Chiapas, pues no es justo que las familias estén con angustias.

“Mientras no haya paz, no podremos tener prosperidad de a de veras y no podremos salir adelante como queremos. Soy un hombre de paz, de negociación, de diálogo”, refirió.

Desde hace tres semanas, recordó, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que se aplique un protocolo de seguridad para su persona. También pidió el acompañamiento de uniformados, ante distintas amenazas y advertencias que han ocurrido en las visitas que ha realizado al interior de la entidad.