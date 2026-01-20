Se debe denunciar envenenamiento de animales

La práctica del envenenamiento de animales de compañía, especialmente perros, persiste de manera recurrente en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios de Chiapas, ante esto, activistas han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para que presente denuncias formales y no solo quede en redes sociales.

Claudia Cisneros, fundadora de la asociación civil “Huellas Chiapas”, recordó que desde el 25 de junio del año pasado está vigente en el estado una legislación que penaliza la crueldad extrema contra los animales. Esta ley contempla sanciones de cárcel para delitos como el envenenamiento, la zoofilia y actos violentos que provoquen la muerte de perros y gatos.

Obstáculo

Uno de los principales obstáculos para aplicar estas sanciones es precisamente la falta de denuncias formales, en muchos casos, la ciudadanía opta por sepultar a los animales sin vida o limitarse a compartir fotografías en plataformas digitales, lo que impide que las autoridades inicien una investigación.

“Antes de disponer del manejo de los cuerpos de estos animalitos, inmediatamente hacer nuestras denuncias ante un ministerio público”, manifestó Cisneros.

Recomendó que, en caso de encontrar animales con signos de envenenamiento, se busque atención veterinaria. Si se hallan sin vida, no se deben disponer de los cuerpos de inmediato, sino acudir al Ministerio Público con las evidencias disponibles.

Fiscalía ambiental

Una vez presentada la denuncia, las autoridades abrirán una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Ambiental. Este procedimiento permite revisar cámaras de videovigilancia en la zona y recabar información para identificar a las personas responsables de colocar cebos envenenados, una práctica que pone en riesgo tanto a los animales como a la población en general.