Se debe recuperar estatus sanitario

La Confederación Nacional Ganadera mostró su confianza que con la puesta en marcha de la planta productora de moscas estériles se pueda controlar y erradicar el gusano barrenador, aunque consideran que será un proceso largo.

Para el integrante de ese organismo Rigoberto Martínez, se tiene que recuperar el estatus sanitario del sector en el país, porque aclaró que el problema está en “la fauna silvestre que se tiene que atender”.

Lo anterior en virtud a que los ganaderos hacen su parte al mantener un control de los hatos en sus ranchos y no dejan que sus animales se enfermen.

Explicó que la mosca ingresó a territorio mexicano igual como llegó a Estados Unidos, en donde “nos pusieron un bloqueo de no exportación de ganado en pie”.

A pesar de ello, la plaga del gusano barrenador ya se encuentra en Texas, por lo que consideró que “también la fauna hace su trabajo y mucho tienen que ver los animales en vida silvestre que propician la propagación de la plaga”.

Por ello la importancia de la entrada en operación de la planta productora de moscas estériles en el municipio de Metapa, la cual a finales de este mes tendrá sus primeras producciones semanales y se irán incrementando hasta llegar en su primera etapa a cien millones.