Se debe reivindicar papel del pueblo afromexicano

La población afrochiapaneca ha sido históricamente marginada, pero a su vez ha sido una de las poblaciones cuya representación en artes, ciencias y demás disciplinas es considerada bastante importante, manifestó el escritor chiapaneco, Julio César Solís Solís.

El escritor participó en el conversatorio “Presencia Afrodescendiente en Chiapas y Centroamérica”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), junto a Juan González Esponda, Edgar Barillas y Benjamin Lorenzana.

Temas

Durante la mesa de diálogo se enfocaron en estudiar la historia de las personas afrodescendientes en algunos municipios, como Cintalapa, Jiquipilas, Tonalá y la Costa. También hablaron de cómo el cine visualiza a estas personas.

Indicó que en pleno siglo XXI en algunos contextos sociales se continúa utilizando el apelativo “negro” como asunto de discriminación, pero en muchos poblados las mismas personas se asumen como negras; no es una ofensa, sino una reivindicación cultural.

Se han hecho muchos esfuerzos desde las instituciones y de las diversas comunidades para rechazar esta visión discriminatoria que pudiera prevalecer sobre la población negra, “todavía hay mucho que hacer, cosas que reivindicar en el arte, la ciencia, economía y más”.

“Me parece que el Estado ha intentado impulsar el asunto de la apropiación cultural de las personas afrodescendientes y los pueblos originarios, pero todavía hay pendientes en el terreno de la educación”.

Consideró que para tener una aceptación de los orígenes africanos, en el caso de Chiapas, por todas las características incluso físicas que se tienen, hay que trabajar en la educación, empezar a reivindicar al pueblo africano que fue clave en los orígenes de Chiapas.