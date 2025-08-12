Se debe velar por los derechos de todos

La diputada local, Andrea Negrón, de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Chiapas, se pronunció respecto a la iniciativa impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que busca sancionar con penas de prisión de hasta 5 años y multas a mujeres que, con fines lucrativos, atribuyan falsamente la paternidad de un menor a un hombre que no es su padre biológico.

La propuesta, que pretende incorporarse al Código Penal Federal, ha generado debate a nivel nacional.

En entrevista, Negrón señaló que, aunque es necesario analizar el tema para proteger los derechos de todas las partes involucradas, no necesariamente todas las situaciones deben resolverse mediante la vía penal. “Debemos analizar la situación y velar por los derechos de todas las personas. Sin duda, hablamos de derechos vulnerados en casos de engaño, pero no estoy muy de acuerdo en que todo se resuelva penalmente”, expresó la legisladora.

Necesarioevaluar su contenido

Negrón consideró que, si la iniciativa llegara al Congreso de Chiapas, sería importante evaluar su contenido y alcances antes de determinar su viabilidad.

“Valdría la pena analizar en qué sentido viene la propuesta y ver si resulta procedente. Podría ser una exageración llevarlo todo al ámbito penal, pero sin duda debe haber alguna sanción para estos casos de engaño”, agregó.

La discusión sobre esta iniciativa continúa en el ámbito nacional, mientras organizaciones civiles y legisladores debaten si la criminalización es la vía más adecuada o si se requieren mecanismos alternativos para proteger a las víctimas de falsas declaraciones de paternidad.

Hasta ahora, el PVEM argumenta que la medida busca disuadir prácticas fraudulentas que afectan tanto a los hombres como a los menores involucrados.