Se debe vigilar el apego a las mascotas

La psicóloga Lorena Andrade, responsable del área de salud mental y adicciones de la Jurisdicción Sanitaria número 1, afirmó que el fuerte apego emocional hacia los animales de compañía es comprensible, pero advirtió que cuando se cruza cierta línea puede convertirse en un problema de salud mental.

La especialista explicó que el ser humano, desde que nace, busca llenar un vacío afectivo, y una mascota puede ocupar ese lugar de manera terapéutica.

Como ejemplo, compartió su propia experiencia: en un momento difícil, antes de lograr un embarazo por fertilización in vitro, encontró en un perro chihuahua un apoyo emocional al que cuidaba.

“Me ayudó muchísimo terapéuticamente”, reconoció.

Andrade subrayó que esa práctica es respetable siempre que no perjudique a otros. “Si te hace bien y no perjudica a otras personas, adelante”, dijo, citando el principio de Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Alerta

La psicóloga insistió en que el problema surge cuando el apego se vuelve excesivo. “Recordemos que los excesos son patológicos. En salud mental buscamos el equilibrio físico, mental, emocional y social”, señaló.

También alertó sobre los conflictos vecinales que pueden derivar de esta humanización, como cuando se antepone la comodidad de la mascota a la convivencia con los demás.

“Te relacionas con el vecino, y si él te pide que no hagas necesidades ahí y no lo respetas, vienen los problemas”, ejemplificó.

Por ello, recomendó acudir a terapia cuando se detecte que ese vínculo afecta la vida cotidiana o las relaciones con otras personas, para evitar que lo que empezó como un apoyo emocional se convierta en una dificultad mental.