Se deben atender casos de violencia sexual infantil

Elena Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, comentó que desde que iniciaron a brindar atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual han atendido a más de seis mil solo en Chiapas, de ellos mil 600 estaban en situación de movilidad.

Hace poco, se dio un caso de abuso sexual en Sabanilla que se viralizó en redes sociales generando indignación, opiniones y lamentablemente morbo de algunos; se tuvo una respuesta inmediata de las autoridades.

Al respecto, la activista dijo que cada violencia sexual tiene consecuencias diferentes, pero todas son graves y de alto impacto en la vida de las víctimas y sus familias nucleares, que se deben atender de forma correcta.

Hizo un exhorto a las autoridades para que la atención psicológica del menor sea canalizada a la fundación a fin de que sea inmediata.

También pidió que no sea por la presión social el actuar en los casos, ya que desafortunadamente la violencia sexual infantil y adolescente es una realidad común en la entidad.

No politizar

Torres Villanueva dijo que este tema no debe ser usado como estandarte político. Muchas diputadas locales se pronunciaron en contra del caso ocurrido en Sabanilla diciendo que la niñez se debe proteger, pero cuando ha buscado el acercamiento no la han recibido.

La labor de las y los legisladores es legislar, escuchar las propuestas de la sociedad y retomarlas si es que velan por los derechos e integridad de un sector de la población.

El año pasado entregó una iniciativa de ley al Congreso local para blindar a todas las niñas y los niños en las escuelas, pero nunca fue retomada; este proyecto sí fue aprobado en San Luis Potosí; otra que elaboraron en relación a encubrimiento familiar fue aprobada en Baja California Sur.

En Chiapas se ha logrado hasta ahora que se apruebe la no prescripción de la pederastia, pero falta temas por abordar.