Se declaran listos para el paro nacional

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, del nivel de Educación Indígena de la Sección VII del SNTE, se declaró lista para participar en el paro nacional.

Confirman movimiento

“Todo está listó para el paro indefinido magisterial a partir del 1.º de junio”, reiteró Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, coordinador general estatal de los Trabajadores de la Educación en Chiapas (Cetech), de la Sección VII del SNTE.

En conferencia de prensa realizada en el centro de San Cristóbal de Las Casas, indicaron que la suspensión de labores es “para exigir con firmeza y contundencia la solución de sus demandas”.

Peticiones

Entre estas, “la abrogación de la ley del Issste de 2007, pago de pensiones con salario mínimo, jubilación por años de servicio y no por edad, abrogación de la reforma educativa neoliberal transexenal, abrogación de la Usicamm y aumento salarial al 100 por ciento”, informó.

Dieron a conocer que en lo que corresponde a Chiapas, instalarán un plantón en la capital del estado para aglutinar y conjuntar toda la fuerza, fortaleciendo y potenciando el plantón nacional en la Ciudad de México.