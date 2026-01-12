Se definen equipos rumbo a la Olimpiada Nacional

Con gran nivel competitivo se llevaron a cabo las finales de la Etapa Estatal de Basquetbol, rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, desarrolladas durante tres días en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, teniendo como sede de las finales el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos.

Tras intensas jornadas de juego, Suchiapa demostró un gran nivel competitivo y conquistó las categorías 2012–2013 y 2010–2012, en la rama femenil; en tanto que en la rama varonil de la categoría 2012–2013 Villa Corzo se alzó con el título, y Cintalapa se coronó campeón en la categoría 2010–2011.

Equipos campeones

Los equipos campeones serán la base de los representativos estatales de Chiapas, que participarán en el Regional de Basquetbol, a celebrarse en el estado de Quintana Roo, como parte del proceso clasificatorio hacia la Olimpiada Nacional 2026.

Este torneo fue organizado por el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), que dirige Bárbara Altúzar Galindo, reafirmando el compromiso de fortalecer el desarrollo del básquetbol y consolidar el talento deportivo de la entidad en el ámbito nacional.