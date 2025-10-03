Se desborda río e inunda carretera

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves provocaron el desbordamiento del río Naranjo, en el municipio de Tuxtla Chico, afectando la carretera federal que comunica a Tapachula con la frontera con Guatemala.

Derivado de ello, las autoridades decidieron cerrar el paso vehicular mientras bajaban los niveles del agua, a la altura del kilómetro 10.

Llamado

Asimismo, recomendaron a los conductores de vehículos particulares, de pasajeros y de carga que extremen sus precauciones al manejar debido a la peligrosidad que representa el pavimento mojado.

La tarde de este jueves se registraron fuertes precipitaciones con tormentas eléctricas, aunque no se reportan daños mayores en la región.

Solamente en el caso del río Naranjo, la acumulación del agua propició el desbordamiento del mismo y las aguas subieron sobre la carretera, creando encharcamientos menores en algunas viviendas.

A pesar del riesgo, conductores de trailers que se dirigían a la frontera con Guatemala o hacia el centro del país, cruzaron la zona inundada, aunque por fortuna no se reportaron accidentes.