Se desbordan ríos en la Costa; hay afectaciones

Comunidades rurales y zonas de cultivo de la zona baja de los municipios como Villa Comaltitlán, Acapetahua, Acacoyagua, Escuintla, Huixtla y Mapastepec se han visto afectadas a causa de desbordamientos de ríos por las intensas lluvias.

La Secretaría de Protección Civil de Villa Comaltitlán reportó el desbordamiento de los ríos Vado Ancho, Chalaca, Despoblado, Maxixiapa y Cuil, así como los arroyos Lavapié, Barrial y Chalaquita, que dejaron afectaciones en colonias de la cabecera municipal y en las partes bajas.

Precisó que se realizan las verificaciones de las afectaciones en diversos puntos del municipio, debido a que el agua ingresó a viviendas y afectó cultivos y caminos de parcelas.

Asimismo, en la zona alta se han presentado deslaves provocando daños en los caminos a las fracciones Unidad Uno y Dos.

Entre las comunidades en donde el agua ha penetrado a las viviendas se encuentran Santa Lucía, San Bartolo, San Isidro y Guadalupano, en la cabecera municipal.

Mientras en la zona baja: Buena Vista, Santa Martha, Teziutlán, Bruno Gómez, Río Arriba Salvación, Miguel Hidalgo, Paxtal, Santo Domingo, Libertad, El Escobo, El Progreso, Santa Cruz, El Porvenir, Xochicalco, Mulatal, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Saltillito, entre otras.

Desbordamientos

En la zona baja de Acapetahua, Acacoyagua, Escuintla y Mapastepec, también se reportan desbordamientos de los ríos que atraviesan la zona, en donde se han abierto algunas “ventanas”, por lo que las autoridades realizan las verificaciones.