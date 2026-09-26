Se desconoce sobre complicaciones en embarazos

En la sociedad persiste el desconocimiento sobre las complicaciones que se pueden llegar a dar durante el embarazo, así lo expuso María Hernández Guzmán, representante del Hogar Comunitario Yach’il Antzetic durante el evento “Tejiendo caminos de paz”, realizado en el centro cultural Carlos Jurado y que reunió a varias organizaciones.

En entrevista, María Hernández indicó que el desconocimiento no es exclusivo de las poblaciones de bajos recursos, pues durante el encuentro, que contó con juegos didácticos para informar sobre temas como la menstruación, descubrió que varias jóvenes mantienen una vaga información sobre su salud.

Mencionó que durante las actividades le preguntó a una de las jóvenes por qué padecía dolor durante su menstruación, a lo que ella dijo desconocer aunque es un hecho cotidiano que viven las mujeres.

Violencia

María Hernández explicó que el desconocimiento sobre estos temas también es el origen de la violencia. “Si un hombre no sabe, también produce violencia porque no comprenden qué pasa entre hombres y mujeres”, dijo.

Al respecto, recordó el caso de una mujer que le contó cómo su marido le reprochaba su ánimo cada que estaba durante su menstruación, sin comprender los cambios que vivía.