Se deslinda asociación de agresión a periodista

Tras la agresión a un periodista ocurrida en la pasada jornada de esterilización realizada en San Cristóbal, la asociación Provida Animal se deslindó de las declaraciones y actuaciones por parte del personal de la Jurisdicción Sanitaria, señalando que su participación se limitó a la gestión de la campaña.

A través de un comunicado, la organización detalló que el acto fue resultado de “semanas de insistencia, gestiones y trabajo directo ante el área de Zoonosis de Chiapas”, aclarando que no trabajan para ninguna dependencia de gobierno.

Por lo mismo, se deslindaron de los hechos de agresión que se suscitaron en la jornada. “Al contrario, nuestra intención fue evitar que la situación escalara y se viera afectado el objetivo principal de esta campaña”.

También agradecieron a los patrocinadores, a quienes les solicitaron distintos apoyos para realizar la jornada, tales como el hospedaje de los médicos, voluntarios, difusión y una carpa destinada al área de recuperación.

“Queremos ser muy claros: la única finalidad de Provida Animal JDCA es promover una vida digna para los animales y fomentar una sociedad más responsable y consciente. No trabajamos para intereses institucionales, políticos o particulares”.

Además de reiterar su gratitud a los medios que han cubiertos sus acciones, puntualizando que los acontecimientos recientes no modificarán sus convicciones.