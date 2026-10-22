Se deslinda OCEZ de la detención de un vehículo

La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo se deslindó de los señalamientos que la refieren como responsable de la detención de una unidad de autotransporte de la ruta Tuxtla Gutiérrez-Comitán, después de registrarse un siniestro vial.

A través de un comunicado, señalaron que el pasado martes 20 de octubre, cerca de las seis de la tarde se suscitó un accidente en el tramo carretero Venustiano Carranza-Pujiltic, específicamente en la comunidad San Pedro el Puy.

En el lugar, además de cerca de siete heridos de distintas localidades, perdió la vida Antonio López de León, originario del barrio El Arco de dicha comunidad.

Atención

Según medios locales, al momento de los hechos los heridos fueron atendidos por personal de Protección Civil de Venustiano Carranza y trasladados al Hospital Rural IMSS Bienestar.

Pese a que los responsabilizaron de retener la Urvan de la línea cuxtepeques para exigir una indemnización, la OCEZ Casa del Pueblo especificó que la unidad se encuentra retenida por los familiares del occiso.

Denunciaron que algunos medios aprovecharon el hecho para difamar a la Organización fincada en el municipio de Venustiano Carranza.