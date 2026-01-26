Se deslindan campesinos de declaraciones del líder

Ejidatarios de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata lamentaron que se les incluya de manera generalizada en una declaración realizada por el presidente de dicha organización, Raúl Arroyo. Señalaron estar en desacuerdo con afirmaciones como que en esta región se vive una marcada inseguridad y que se trata de un lugar sin ley, ya que consideran que estos conceptos responden a intereses políticos personales y no al sentir de la mayoría, la cual reconoce que la situación ha cambiado de manera positiva tanto en Mazatán como en la región, derivado de las acciones implementadas por el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

En su declaración, el líder ejidal se refirió tanto al mandatario chiapaneco como a la presidenta municipal de Mazatán, Sara Barrera, señalando que este municipio es inseguro y un lugar sin ley, expresiones que resultaron contradictorias, ya que él mismo ostenta un cargo de representación ejidal y, por ende, forma parte de la estructura de autoridad dentro de su comunidad. Pese a ello, afirmó que “no hay autoridad”, deslindándose de la responsabilidad que le corresponde como dirigente.

Las expresiones del presidente ejidal no solo provocaron polémica a nivel regional, sino que detonaron un profundo malestar al interior del propio ejido. Diversos ejidatarios manifestaron su inconformidad, señalando que las declaraciones de Arroyo no reflejan el sentir de la comunidad y obedecen más a intereses personales que al bienestar colectivo.

Habitantes consultados señalaron que la conducción de Raúl Arroyo ha estado marcada por constantes tensiones internas, acusaciones de imposición y presuntos intentos de manipulación en los procesos de toma de decisiones ejidales, lo que ha debilitado la cohesión comunitaria.