Se deslindan de arquitecto acusado por fraude

El consejo municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslindó del arquitecto Mario Luis Urbina Trujillo, después de que dieciséis personas lo denunciaran públicamente por un presunto fraude relacionado con la venta de terrenos.

A través de un comunicado, informaron que Luis Urbina no preside el comité desde hace más de un año, por lo que “todos los actos, gestiones, acuerdos, negociaciones o actividades” de índole personal que haya realizado no tienen ninguna relación, representación o vínculo con el PRI.

Exhortan a presentar denuncias

Respecto a las denuncias ciudadanas, el comité exhortó para que las personas afectadas presenten denuncias formales ante las autoridades competentes, “a fin de que sean estas, conforme a derecho, quienes investiguen y determinen lo conducente”.

En el documento, dirigido tanto a su militancia como a la población en general, refrendaron que su compromiso es con la legalidad, la honestidad y el respeto a la ciudadanía.

Por su parte, los denunciantes acusaron al arquitecto de comercializar, en repetidas ocasiones, fracciones de un predio de aproximadamente 5 mil metros cuadrados desde el 2020.