Se despide agosto con lluvias intensas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, informó que Chiapas experimentará un fin de semana con lluvias muy fuertes a intensas, debido a la interacción de diversos sistemas que afectarán la región.

Precipitaciones

De acuerdo con el pronóstico a 96 horas, se espera que hasta el domingo 31 de agosto se presenten acumulados de lluvia de 75 a 150 milímetros en la entidad, especialmente durante el domingo, donde los gráficos resaltan que en la mayoría del estado se esperan precipitaciones.

Las lluvias estarán acompañadas de vientos del este y sureste, con velocidades de 30 a 40 km/h. Y no se descarta que puedan presentarse acompañadas de tormentas eléctricas.

Los sistemas responsables de estas condiciones incluyen la Onda Tropical Número 27, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y un constante flujo de humedad desde el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

En lo que respecta a las temperaturas, las zonas costeras, valles centrales y zonas bajas del norte de la entidad podrán tener máximas de 40 °C; en zonas de montaña las mínimas rondarán entre los 13 y 17 °C.

Registros y recomendaciones

Por cierto, la onda tropical ha dejado importantes acumulados en la entidad, en estaciones meteorológicas de Acacoyagua (112.3 mm), Pijijpan (65 mm) y Tapachula (60 mm), esto al corte de la mañana del 29 de agosto.

Ante este pronóstico, las autoridades recomiendan a la población chiapaneca mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar cruzar cauces de ríos, arroyos o zonas inundadas, y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua.

Asimismo, se sugiere revisar desagües, limpiar alcantarillas y evitar conducir por calles anegadas. En caso de habitar en zonas de riesgo por deslaves o inundaciones, se insta a seguir las indicaciones de Protección Civil (PC) y, de ser necesario, buscar refugio en albergues temporales.

La Conagua reitera que estas condiciones forman parte de la temporada de lluvias, y recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas bajas y de alta vulnerabilidad.