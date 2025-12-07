Se despide representante de desplazados en Chiapas

Desde Tapachula, Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) anunció su retiro de ese organismo en nuestro país.

Fue en el marco de la firma del Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de Chiapas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que dijo que a pesar de que hay muchas cosas que no se han podido hacer “me voy con mucha satisfacción de lo que sí hemos logrado hacer juntos. Gracias por permitirme servir a la población en movilidad”.

Lepri expresó que Chiapas y Tapachula en particular son lugares muy significativos por la llegada y concentración de miles de migrantes. “Esta es la frontera de México con el resto del mundo, no solo de Guatemala. Es una frontera sensible, acogedora, que reconoce las necesidades y que ponen los derechos de las personas al centro”, precisó.

Derechos humanos

Insistió en la necesidad de que se tienen que respetar los derechos humanos de quienes han salido de sus lugares de origen y aclaró que son muchas las razones: “en forma forzada, naturales y la mezcla de las consecuencias del cambio climático y la violencia”.

Por ello, consideró que el Memorándum de entendimiento firmado por las agencias de la Organización de las Naciones Unidas en México, con el gobierno de Chiapas, podrán atender no solamente los temas de la población migrante en esta frontera, sino también las complejidades propias de la comunidad local como el acceso a la salud, la educación y servicios.

Agradeció la solidaridad de la población con las personas en movilidad, que han dejado atrás sus pertenencias, afectos y a familiares, encontrado en México la esperanza de un futuro mejor.