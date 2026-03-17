Se desploma avioneta en Acapetahua

Derivado de un reporte al C5 Escudo Pakal sobre el desplome de una avioneta, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México, localizaron una aeronave de color amarillo en medio de un plantío de caña de azúcar en el municipio de Acapetahua.

Piloto

Los cuerpos de seguridad ubicaron al piloto, quien resultó ileso e informó que labora para la Empresa Aéreo Aplicaciones, y que se encontraba fumigando en el Rancho La Providencia cuando se presentó la falla mecánica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar en coordinación efectiva y de manera estrecha con autoridades federales, estatales y municipales para continuar garantizando la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas.