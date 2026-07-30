Se desploma barda perimetral en escuela secundaria

Un tramo de la barda perimetral de la escuela secundaria federal “Cuauhtémoc” Número 4 en Tapachula, se desplomó, presuntamente producto de los últimos sismos y las fuertes lluvias, aunque padres de familia advirtieron que eso es aunado a la falta de mantenimiento en toda la institución educativa.

La madrugada de este miércoles se registró el derrumbe, por lo que personal de la Secretaría de Protección Civil, procedió a delimitar el área con avisos de riesgo, aunque también esta fue instalada en otras zonas de la barda.

Solicitan revisión general

Ante ello, padres de familia solicitaron una revisión integral de todas las instalaciones y no solamente de la barda, ya que por la falta de mantenimiento existen salones que presentan grietas, por lo que podrían representar un riesgo para los estudiantes al inicio del próximo ciclo escolar.

Incluso, señalaron que desde hace varios meses han venido exigiendo al director José Fernando Gamboa Peón que se hagan las gestiones ante las autoridades competentes para realizar un dictamen del estado general de la escuela.

Mencionaron que en la actualidad se están haciendo algunos arreglos, pero solamente en los baños y ello, derivado de los recursos aportados por el gobierno federal a través del programa La Escuela es Nuestra.

También pidieron la intervención de Protección Civil para que se realice la poda de árboles de gran tamaño que podrían representar riesgo para los estudiantes.

En el caso de la barda perimetral, establecieron la necesidad de una inspección general ya que otras zonas también presentan algunas cuarteaduras y podrían desplomarse.