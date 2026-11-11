Se desploma la conectividad turística

“El Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT) vive su peor momento, ya que, de ser la puerta de entrada al Soconusco, procedente de Centro y Sudamérica, pasó a ser una base de deportaciones; las aerolíneas cancelan y reducen rutas por falta de pasajeros”, afirmó el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Chiapas zona Soconusco, Manrique Legorreta.

Alertó que mientras la conectividad turística se ha desplomado, el aeropuerto recibe a cientos de personas deportadas por el gobierno de Estados Unidos.

“No es un secreto que a nivel nacional el turismo ha caído mucho, las aerolíneas han tenido que suspender algunos de sus vuelos o tener menos frecuencia debido a la falta de pasajeros. Eso está pasando aquí en Tapachula, en Cancún, en Cozumel”, explicó.

Cambios

Detalló que Viva Aerobus, que cubría la ruta Tapachula-Monterrey, ahora solo vuela dos veces por semana. Volaris suspendió por completo Monterrey, además del vuelo de las 8 de la mañana de los martes a Ciudad de México, y solo mantiene una frecuencia a Guadalajara y Tijuana. Aeroméxico apenas opera dos vuelos diarios a la capital.

Indicó que mientras los vuelos comerciales caen, el aeropuerto se llena de vuelos de deportación, ya que hay semanas que reciben hasta tres por día.

“El aeropuerto de Tapachula, que es el más cercano a la frontera, su mayor movilidad es en relación con la deportación de connacionales y de inmigrantes de todas las nacionalidades: haitianos, cubanos, venezolanos”, expuso.

Crisis

Legorreta atribuyó la crisis a varios factores: la inseguridad en carreteras que “ahuyentó” al turismo guatemalteco que llegaba por tierra, el incremento de impuestos como la TUA y el IVA que encareció los boletos hasta en un 40 %, la competencia del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y los vuelos económicos directos desde Guatemala a la Ciudad de México.

Advirtió que, si no se rescatan las rutas, el Soconusco “quedará aislado” y el turismo tardará años en recuperarse, tal y como sucedió hasta hace una década, en donde solo operaba una aerolínea.