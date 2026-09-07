Se desploma otra parte de barda de secundaria

Otro tramo de la barda perimetral de la Escuela Secundaria Federal Cuauhtémoc Número 4, ubicada en Tapachula, se desplomó en las últimas horas, ante lo cual los padres de familia urgieron la verificación integral de todas las instalaciones.

Esta institución había determinado iniciar las clases hasta este 7 de septiembre, ante lo que consideraron riesgos para los estudiantes, pero con este nuevo hecho podrían atrasar otra vez las actividades escolares.

La caída del tramo de la barda en esta ocasión fue por el sector del bulevar Díaz Ordaz o prolongación de la 17a. calle Oriente; mientras que los anteriores fueron a un costado de una gasolinera y sobre la Central Oriente Prolongación.

Estos acontecimientos generan preocupación, ya que no solamente la barda perimetral presenta afectaciones, sino también algunas aulas y otras instalaciones escolares.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se realicen las verificaciones del estado físico de todas las instalaciones y que sea Protección Civil la que determine si existen condiciones de seguridad para el reinicio de clases.