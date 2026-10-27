Se destapan para el proceso interno de Morena

Cerca de cinco personas han hecho pública su aspiración de encabezar la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Cristóbal de Las Casas, entre quienes destaca la actual edil Fabiola Ricci, el diputado Juan Salvador Camacho y el excandidato Carlos Herrera.

Posible reelección

“Di un paso fundamental para el futuro de San Cristóbal”, señaló la presidenta municipal, Fabiola Ricci, a través de un comunicado, donde informaba de su registro en el proceso interno, con el cual buscaría una posible reelección.

Indicó que su compromiso ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, encabezado actualmente por Ariadna Montiel Reyes, es “seguir trabajando con responsabilidad y cercanía para fortalecer el proyecto de nación”.

Por su parte, el actual diputado Juan Salvador Camacho, al informar sobre su registro, dijo que será respetuoso del proceso interno, confiando plenamente en la encuesta que realice Morena.

Indicó también que sus ejes como posible candidato sería el saneamiento del río Fogótico y el manejo de la basura, además de “regresarle el brillo a San Cristóbal”, mismo que, dijo, se ha perdido por varias administraciones.

Cabe señalar que de lograr la Coordinación y consecuente candidatura, Juan Salvador Camacho sería aspirante por segunda ocasión por Morena a ser presidente municipal, después de realizar campaña en 2021, donde en algún momento fue retenido en la comunidad Los Llanos.

Llamada de atención

Asimismo, el excandidato también por Morena, Carlos Herrera, quien contendiera por la presidencia en 2015 y 2018 (en esa ocasión por el PAN, PRD y MC), dio a conocer su registro.

Herrera hizo un llamado directo a la dirigencia de Morena y a Antonio Santos, representante de la presidenta Claudia Sheinbaum y delegado del CEN, para que estén pendientes del proceso interno y “que no haya imposición”.