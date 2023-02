Se digitalizan trámites en materia sanitaria: Pepe Cruz

Con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, así como crear mecanismos de fácil acceso y métodos de digitalización para realizar trámites puntuales, la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, implementó la Plataforma Digital para la Atención de Trámites y Servicios.

El secretario de Salud del Estado, doctor Pepe Cruz, expuso que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), en meses pasados se firmó un convenio de colaboración interinstitucional, cumpliendo con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, al realizar trámites de manera transparentes y directo al usuario final, esto en la búsqueda de la automatización y procedimientos de trámites puntuales.

Añadió que con este mecanismo se busca que los usuarios (personas físicas y morales) realicen sus trámites de manera segura y sin gestores, las 24 horas durante todo el año.

En la plataforma se encuentran dos tipos de trámites: los autogestivos, que son los que no requieren de una evaluación por parte de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que ellos validarán los datos que cargue el usuario dentro de esta plataforma, dando una respuesta inmediata y digital.

Además los gestivos, que sí requieren de una evaluación y validación del usuario por parte de la Dipris, en un plazo de cinco días hábiles.

El doctor Pepe Cruz mencionó que los sistemas implementados por parte de la Dipris tienen las siguientes ventajas: el trámite electrónico es más seguro que en papel, porque no se extravían las páginas y no es necesaria su impresión a modo de respaldo; los mecanismos de firma electrónica garantizan la no alteración para evitar la corrupción en la documentación apócrifa.

Otra ventaja es la rapidez, pues evita el traslado del usuario a las oficinas físicas para poder realizar los trámites, además de que el usuario es quien controla el flujo de la información requerida.