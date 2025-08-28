Se disculpa alcalde por incidente con ciudadana

El presidente municipal de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez abordó ante medios de comunicación el tema del incidente con una ciudadana vecina de una obra que fue inaugurada en días pasados.

Reconoció que no hubo ofensa y que quizás el tono de voz que usualmente utiliza crearon la confusión, sin embargo, afirmó que había acudido a su domicilio y ofreció una disculpa pública.

Expuso que el día del incidente había tenido ya dos pláticas con la dama, y le había aclarado que si había daños la responsabilidad la asumía la constructora por haber dejado acumulado escombros que provocaron el encharcamiento.

Presuntamente consideró que habían llegado a un acuerdo entre las dos partes, sin embargo, cuando se encontraban en un domicilio particular en una comida organizada por los vecinos, surgió el incidente en el que señaló a la mujer que lo demandara ante la autoridad competente si no había consenso.

Los vecinos estaban contentos por los trabajos de la obra de pavimentación, drenaje y agua entubada en esa avenida, por lo cual, de manera privada ofrecieron una comida al alcalde y su equipo, pero al lugar llegó la dama que argumentó, por tercera ocasión, el reclamo de los daños sufridos por la empresa constructora responsable de la obra.

Disculpa pública

Finalmente, el incidente fue solventado y este miércoles el alcalde decidió visitar el domicilio de la afectada para ofrecer disculpas por el tono de voz utilizado en el pasado y verificar que la situación hubiera quedado solucionada por la constructora, luego de que Protección Civil, Obras Públicas y al subdirector de Obras emitieran el respectivo dictamen técnico.