El ex coordinador municipal de Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, Benjamín de Jesús Cabrera Rosario, ofreció una disculpa pública por su “forma inapropiada” al dirigirse a Marcela Avendaño Gallegos, cuando era funcionario municipal.

De esta forma, el ex funcionario municipal reconoció que Marcela Avendaño Gallegos fue víctima de violencia política en razón de género: “(…) quiero reiterar públicamente una sincera disculpa pública a Marcela Avendaño Gallegos y a la ciudadanía en general, por la forma inapropiada en la que me dirigí hacia ella; estoy consciente de que es un acto de mi personalidad en la que debo seguir trabajando a diario, la forma en que me conduje es inaceptable”, precisó.

Por ello, manifiesto que, “ante el llamado de sensibilidad y profesionalidad, en mi entonces calidad de coordinador de Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, yo, Benjamín de Jesús Cabrera Rosario, ofrezco disculpa pública a la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, reconociendo en todo momento que fue víctima de violencia política en razón de género”.

Agregó: “Es claro que nada justifica la violencia que se comete en contra de todas las mujeres, es por ello que me comprometo de manera personal a respetar los derechos humanos de todas y cada una de las mujeres de Catazajá, así como de todas las mujeres que integraron, integran e integrarán ese Ayuntamiento Municipal”.

“Cuidando en todo momento por el bienestar de la comunidad. Expresado lo anterior en cabal cumplimiento a lo que resultó en el expediente IEPC/PE/Q/MAG-VPRG/026/2022, emitido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas”, finalizó.