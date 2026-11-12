Se disculpa Marcos con buscadoras de la Glorieta

El capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pidió disculpas a los colectivos de familias y familiares buscadoras de la Glorieta de las y los Desaparecidos, debido a que “mis palabras (del comunicado del 10 de noviembre) fueron interpretadas como agresiones hacia ustedes. De verdad lo lamento”.

En un comunicado difundido la tarde de este miércoles, remarcó: “De corazón les pido disculpas por haberles ofendido, lastimado y agredido. De nada sirve decir que no era la intención o poner de pretexto ‘el estrés’ por las agresiones de los tres niveles de gobierno. Debí ser más cuidadoso y prudente en el uso de las palabras y en el tono. Espero me sirva para aprender a dirigirme con delicadeza y cuidado a quien busca verdad y justicia”.

Asume responsabilidad

Marcos asumió la responsabilidad total del comunicado difundido el martes, en el que manifestó que la delegación del EZLN que en diciembre visitará la Ciudad de México para reunirse con madres buscadoras, no acudirá a la llamada Glorieta de las y los desaparecidos porque “un abrazo no tiene nada que ver con actos públicos, masivos, mediáticos”.

En el comunicado titulado “Una disculpa”, el capitán dijo que “nosotros nos sentimos agredidos y lastimados. Respondimos, a través mío (los compas suelen ser más duros) y ustedes se sintieron igual o más ofendidas”.

Subrayó que “en lo que se refiere a nuestras palabras, la responsabilidad es totalmente mía, capitán insurgente primero de infantería Marcos. Mis palabras fueron interpretadas como agresiones hacia ustedes. De verdad lo lamento.

“Una disculpa. O muchas, de modo que alcancen a todas y cada una de las familias buscadoras que se congregan en la Glorieta de las y los Desaparecidos”.

Marcos expresó que “está claro, creemos, que hay que respetar modos, geografías y calendarios. Por nuestra parte les decimos con sinceridad que esperamos que tengan éxito en su empeño y que encuentren a todas las ausencias posibles. Y que siempre encuentren la forma de abrazar a quien busca sola, sin más apoyo que su rabia”.