Se dispara consumo de energía eléctrica

Con temperaturas que superan los 38 y 39 grados centígrados (ºC) en el sureste del país, el consumo de energía eléctrica se ha incrementado de manera considerable por el uso intensivo de aires acondicionados.

La situación ha provocado fallas en las redes de distribución y en las instalaciones eléctricas de las viviendas, advirtió Emanuel Saraos Galdámez, integrante del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) Chiapas.

“Estamos viviendo altas temperaturas que están superando los 38 y 39 grados. Esto está provocando mucha demanda de energía eléctrica en la parte de aire acondicionado.

Se ha repetido en los últimos años y ha repercutido en que algunas partes de las redes generales de distribución tengan fallas.

En algunas zonas de la ciudad, en ciertos horarios, se va la luz por fallas en el transformador o en las instalaciones de casa habitación”, explicó el especialista en entrevista.

Una tendencia al alza

Saraos Galdámez señaló que año con año la necesidad de climatizar más espacios va en aumento, lo que impacta directamente en el consumo eléctrico y, por ende, en el recibo bimestral. “Estos consumos año con año se van incrementando porque cada vez necesitamos climatizar más espacios. Eso influye mucho en esta temporada de calor y en el aumento del uso de energía eléctrica y, por supuesto, en la facturación que nos toca pagar”, afirmó.

Recomendaciones

Ante este panorama, el Colegio de Ingenieros promueve activamente el uso eficiente de la energía. Saraos Galdámez recomendó seleccionar equipos con tecnología inverter, que contribuyen al ahorro, así como elegir el tamaño adecuado del aire acondicionado en función del espacio a climatizar.

“A la hora de usar el aire acondicionado, usarlo entre 24 y 25 grados, que es lo que recomienda el fabricante. Si lo pongo a 18 o 19 grados, el equipo va a demandar mucha más energía y consumirá más de lo esperado”, explicó.

El especialista lamentó que la mayoría de los hogares no realicen mantenimiento preventivo a sus instalaciones eléctricas. Señaló que una instalación bien hecha tiene una vida útil aproximada de 20 años, dependiendo de los materiales, pero muchas viviendas superan ese tiempo sin ninguna revisión.

También destacó la importancia de dar mantenimiento periódico a los aires acondicionados —al menos una vez al año— tanto para ahorrar energía como por razones de salud. “El mantenimiento se solicita hasta que el equipo deja de enfriar. Lo apropiado es calendarizarlo y programarlo año con año”.