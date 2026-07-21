Se dispara el precio de la papa

El precio de la papa blanca registró un incremento significativo en Tuxtla Gutiérrez durante las últimas semanas, alcanzando hasta los 50 pesos por kilogramo en algunos mercados públicos, fruterías y tiendas de autoservicio, situación que ya comienza a impactar el bolsillo de las familias chiapanecas.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (Sniim), la papa alpha se cotiza en la central de abasto de Tuxtla Gutiérrez entre 20 y 25 pesos por kilogramo al mayoreo.

Sin embargo, una vez que el producto llega al consumidor final, su precio oscila entre 30 y 50 pesos, dependiendo de la calidad y del punto de venta.

Comerciantes atribuyeron el aumento a una combinación de factores, entre ellos la disminución temporal en la producción nacional, el cambio de ciclo agrícola y el incremento en los costos de traslado desde los estados productores.

Además, señalaron que el alza comenzó a reflejarse desde finales de junio y ha reducido ligeramente las ventas.

Yolanda López, comerciante del mercado Juan Sabines, explicó que los clientes han optado por comprar menos cantidad.

“Antes se llevaban dos o tres kilos y ahora piden medio kilo o uno nada más. Nosotros también tenemos que subirle porque ya nos llega más cara”, comentó.

Indicó que el incremento ha sido constante durante las últimas semanas.

La situación obedece, en parte, a que Chiapas no produce el volumen suficiente para abastecer el consumo estatal.

Aunque existen cultivos en municipios de clima templado, principalmente en la región Altos, la mayor parte de la papa que se comercializa en la entidad proviene de estados como Sinaloa, Sonora y Puebla.

El traslado desde esas regiones, ubicadas a más de mil 500 kilómetros de distancia, incrementa el costo final debido al gasto en combustibles, peajes, almacenamiento y logística.

Por su parte, José Pérez Gómez, comerciante del mercado Pascacio Gamboa, señaló que algunos compradores han sustituido la papa por otros productos de menor costo.

“Hay quienes mejor llevan chayote, yuca o plátano macho porque les sale más económico. La papa siempre es un producto muy buscado, pero cuando sube tanto sí se nota que baja el consumo”, expresó.

Pese al incremento, los vendedores consideraron que se trata de una situación temporal.

Explicaron que conforme ingresen al mercado las nuevas cosechas provenientes del centro y norte del país, durante el mes de agosto, la oferta aumentará y ello podría contribuir a una disminución gradual de los precios.