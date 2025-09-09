Se dispara precio de la carne en los mercados públicos

En el último mes, la carne de res registró un incremento de entre 15 y 20 por ciento en Tuxtla Gutiérrez, golpeando tanto a tablajeros como a consumidores.

El presidente de la Unión de Tablajeros de la capital y locatario del mercado Juan Sabines, Juan Morales, aseguró que comerciantes han presentando una caída de hasta el 60 por ciento en sus ventas, afectando la economía familiar y local.

Por otro lado, el líder detalló que el aumento obedece principalmente al cierre de fronteras derivado de la problemática del gusano barrenador, lo que encareció la compra de carne en canal.

“Hace un mes estábamos comprando en 88 pesos el kilo, luego subió a 94, 98, 100, 105, y actualmente se paga hasta en 112 pesos”, subrayó.

No hay riesgos para la salud

Asimismo, aclaró que, pese a esta situación, el gusano barrenador no representa un riesgo para la salud, ya que la carne que llega a los mercados pasa por frigoríficos y procesos sanitarios que cumplen con los estándares de calidad.

El encarecimiento, sin embargo, ha reducido la capacidad de compra de las familias. “Un kilo de carne puede costar entre 220 y 240 pesos, y con el regreso a clases la venta cayó más de un 60 por ciento. La gente está consciente, pero ya no ajusta el salario”, expresó.

Carne de calidad

Respecto a la competencia con los supermercados, destacó que los mercados públicos ofrecen precios más bajos y carne de mayor calidad.

“Aquí la carne es pura, no como en los centros comerciales donde las molidas no son 100 por ciento carne”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a respaldar la economía local consumiendo en los mercados tradicionales.

“Además de encontrar mejores precios, se apoya a los pequeños comerciantes”, concluyó.