Se disparan casos de sarampión; de 13 a 45

En las últimas horas se elevaron de manera considerable los casos de sarampión en Chiapas, pasando de 13 a 45, de acuerdo con la información actualizada de las autoridades de salud a nivel federal.

El Informe diario del brote de sarampión en México, con fecha a este miércoles 17 de diciembre, confirmó el número de personas que se han infectado del virus en el territorio local.

Además de los 45 casos, también se indicó que en las últimas 24 horas aparecieron cinco pacientes más. Chiapas también tiene otros 152 personas como caso probable de sarampión.

Un caso probable del virus se puede definir cómo aquella persona que presenta erupciones cutáneas o fiebre, además de uno o más de los siguientes síntomas relacionados con coriza, tos o conjuntivitis.

Contexto nacional

Se recordó que en México el primer caso notificado de este padecimiento fue en la semana cinco de este año. Para Chiapas, el primer paciente fue un menor de edad del municipio de San Fernando, pero ocurrió en julio de este 2025.

A nivel nacional este padecimiento está afectando en un 51.1 % a mujeres, mientras que el 48.9 % correspondió a hombres. El grupo de edad más impactado se ubicó de cero a cuatro años, con mil 483 infecciones.

“Seguido de el grupo de 25 a 29 años con 665 casos, continuando el grupo de cinco a nueve años con 605 casos, seguido del grupo de 20 a 24 con 576 casos”, remarcó el informe diario.

Hasta el 17 de diciembre de 2025, se han confirmado cinco mil 781 personas que dieron positivo al virus, con 20 casos en las últimas 24 horas tomando en cuenta la fecha de la publicación del documento.

En todo el territorio nacional son 29 los estados que han reportado el virus y se ha extendido a 187 municipios. Las 24 muertes vinculadas al sarampión se ubicaron en Chihuahua (21), Jalisco (uno), Sonora (uno) y Durango (uno).

Prevención

En Chiapas la Secretaría de Salud (SSa) mantiene el llamado a la población para que se vacunen, dentro de las dosis se contemplan contra el sarampión y otras enfermedades de esta temporada invernal.

Lo único que se pide, en el entendido que las vacunas son seguras y gratuitas, es que las personas lleven su CURP o cartilla de vacunación. Para menores de nueve años se recomienda la de sarampión, TDPA, hexavalente, hepatitis “A” y “B”.