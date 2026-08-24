Se divide la caravana "Sueños sin Fronteras"

La caravana de migrantes "Sueños sin Fronteras" se dividió en dos, ya que un grupo de unos 300 extranjeros partió la tarde de este domingo de Huixtla y otra cantidad similar permanece en el municipio.

Las altas temperaturas han provocado afectaciones en la salud de muchas de las personas que participan en el éxodo que partió el jueves por la tarde-noche de Tapachula con la finalidad de buscar llegar a la Ciudad de México.

Se indicó que, tras llegar a Huixtla y permanecer todo el día sábado, un grupo de ellos provocó algunas riñas y, por ese motivo, hubo discusiones entre los organizadores, haciendo que la mitad de ellos decidieran seguir caminando para llegar a Escuintla.

Sin embargo, los que se quedaron se quejan de afectaciones en los pies y la piel debido a que caminan en la carretera y bajo altas temperaturas, aunque sea por la noche.

Afectaciones en la salud

En el domo del barrio Belisario Domínguez, decidió permanecer uno de los grupos mientras se recuperan de las afectaciones en su salud, aunque la mayoría de ellos son familias completas, entre las que se encuentran niños.

Insisten en que buscan salir de esta región y llegar al centro del país, buscando su regularización para asentarse en un lugar en donde puedan contar con trabajo y oportunidades para salir adelante con sus familias.

Los que siguieron la caminata son la mayoría de Haití y los que se quedaron son familias de Venezuela, Honduras, Cuba, El Salvador y Guatemala, quienes consideran que podrían salir de madrugada para evitar las altas temperaturas.

Brigadas del DIF, Protección Civil y del Grupo Beta han atendido a las personas con lesiones en los pies y por la deshidratación.