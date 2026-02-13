Se enfrentan la SSP, FGE y delincuencia organizada

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación que, como parte de las acciones operativas de vigilancia y disuasión, se registró un enfrentamiento entre elementos de la de la SSP, FGE y presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Los hechos ocurrieron a la altura de El Puente Las Flores, antes de llegar a la cabecera municipal de Jiquipilas, cuando el personal operativo fue agredido con disparos de arma de fuego mientras realizaba recorridos preventivos en la zona.

Como resultado de esta acción, un agresor fue neutralizado y una persona resultó herida. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad, control de la situación y resguardo del área. La persona lesionada recibió atención médica conforme a los procedimientos establecidos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado subrayan que estas acciones se enmarcan en la estrategia integral de seguridad y en el estricto cumplimiento de la ley, actuando con firmeza, legalidad y bajo el principio institucional de Cero Corrupción. Asimismo, se iniciaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Ambas instituciones reiteran que ningún acto de violencia intimidará la labor del Estado. Se continuará trabajando de manera coordinada para preservar el orden y la paz.