Se enfrentan rezagos históricos en Tapachula

Al presentar su segundo informe de gobierno, el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, dejó en claro que se enfrentan los rezagos históricos con responsabilidad y voluntad para transformar, con una agenda basada en el desarrollo de la infraestructura, la seguridad y la transparencia.

Destacó obras como el nuevo relleno sanitario Tipo A, 20 nuevos camiones recolectores de basura, más de 27 kilómetros de calles y caminos pavimentados en la zona urbana y rural alta y baja, seis mil 600 nuevas luminarias, 162 nuevas cámaras de videovigilancia y mayor equipamiento para la policía, la atención y prevención a la violencia de género, la creación del Instituto de Planeación Municipal, el Consejo Consultivo Ciudadano, la agenda digital y la coordinación interinstitucional efectiva.

Melgar Bravo, primero en sesión de Cabildo y luego en un evento ciudadano, entregó el libro de las acciones realizadas en el segundo año de la administración al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien acudió con la representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, estableciendo que la percepción de inseguridad ha descendido en más del 40 por ciento.

Infraestructura

En materia de infraestructura, dijo que son 350 nuevas calles integrales que incluyen pavimentación de concreto hidráulico, agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado, señalización y arborización; caminos rurales y mejoramiento de la red de alcantarillado sanitario.

Asimismo, se rescataron espacios públicos y se crearon otros, como el Reloj Floral, la glorieta Bonanza y la inauguración del Pez Vela en Puerto Madero, con lo cual se fortalece la identidad local.

Para fortalecer la transparencia, se creó el Gabinete Económico y se fortalecieron los ingresos propios con incremento superior al 33 por ciento, con lo cual “tenemos finanzas más fuertes y una mayor capacidad de invertir en nuestro municipio”.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en su mensaje destacó que en Tapachula y todo el estado, la seguridad está garantizada, ya que existe un trabajo en equipo con todas las instituciones del ramo.

Destacó el trabajo en unidad que ha permitido escuchar a todos los sectores productivos, empresariales y sociales, para atender todas las solicitudes, para seguir avanzando en la transformación de Chiapas.