Se espera el paso de dos ondas tropicales

Lluvias puntuales fuertes se esperan durante las próximas 96 horas tras el paso de dos ondas tropicales por el territorio chiapaneco, resaltó el Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo que advierte por un septiembre con bastante humedad en la entidad.

De acuerdo con el pronóstico extendido para los próximos días, las condiciones meteorológicas en la entidad serán de constante inestabilidad, derivado de la combinación de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que propiciará un ambiente húmedo y lluvioso.

Para este martes 25 de agosto, se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones este y sur de Chiapas, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

El miércoles 26, las condiciones se tornarán más severas, ya que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las zonas sur y este de la entidad. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, en menor medida, caída de granizo.

Para el jueves 27, el panorama se mantendrá crítico en la entidad, con lluvias puntuales muy fuertes nuevamente en el sur y el este de Chiapas, con acumulados que podrían alcanzar los 75 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, la Conagua prevé que durante estos tres días los termómetros oscilen entre los 35 y 40 grados Celsius en la mayor parte de la entidad.

La Conagua actualizó los modelos del pronóstico mensual de precipitaciones, en el que se destaca que, si bien se esperan lluvias en el rango de lo normal, habrá un septiembre lluvioso.

En las regiones del Soconusco, Costa, Selva, Tulijá, Bosques y Maya, las láminas de precipitaciones mensuales podrán rondar los 300 a 400 mm; en el resto del estado, la perspectiva es de un acumulado de entre 200 y 300 mm.